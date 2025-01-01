Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая в Перми Наиболее высоко ценится труд инженеров-механиков Поделиться Твитнуть

Аналитики сервиса SuperJob, специализирующегося на подборе высокооплачиваемых вакансий, изучили предложения о работе и выделили самые привлекательные варианты трудоустройства в Перми за май.

Так, в Перми в мае наиболее высоко ценится труд инженера-механика. Работодатели готовы предложить специалисту зарплату 150-230 тыс. руб., а также расширенный пакет медицинского страхования (ДМС), подарки для детей и сотрудников, а также материальную поддержку в трудных жизненных обстоятельствах.

Второе место в списке занимает специалист по монолитным работам. Соискателю обещают вознаграждение в 150-200 тыс. руб.

На третьей строчке расположилась вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами. Работодателем выступает IT-компания, занимающаяся разработкой онлайн-банка и сервисов для бизнеса. Кандидату предлагается зарплата от 130 тыс. руб. в месяц, система премирования, ДМС, а также возможность удалённой работы.

Кроме того, в рейтинге присутствует вакансия руководителя отдела оценки с зарплатой от 100 тыс. руб.

Завершает перечень вакансия инженера-конструктора. Компания, занимающаяся проектированием и экспертизой объектов капитального строительства, готова предложить специалисту зарплату в 100 тыс. руб.

В числе наиболее востребованных предложений мая — вакансии в розничной и оптовой торговле, строительной и производственной сферах, финансовом секторе, транспортной и логистической отраслях, сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.