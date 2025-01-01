Житель Прикамья заплатил более 500 тысяч рублей чужих штрафов Причиной стал его автомобиль, не снятый с учёта Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю рассказали о жителе Добрянки, который поплатился за свою беспечность после продажи автомобиля.

Мужчина продал машину LADA Samara по договору купли-продажи, но не снял её с регистрационного учёта, посчитав, что переоформлением права собственности займётся покупатель. Вместе с тем новый владелец авто не обратился в ГИБДД и стал активно нарушать ПДД на территории Московской области.

К прежнему хозяину приходили уведомления о штрафах, но он их игнорировал. В итоге у приставов Добрянки накопилось 452 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД и исполнительского сбора за просрочку.

Следующим шагом стал запрет на регистрационные действия с машиной, арест счетов и запрет на выезд из России. В итоге житель Добрянки выплатил более 500 тыс. руб. чужих долгов.

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