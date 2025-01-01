Пермяка осудили за публичные призывы к экстремизму в соцсетях
Его приговорили к принудительным работам
Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении пермяка, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием Интернета. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.
Как установил суд, в марте 2023 года мужчина разместил ВКонтакте под записью одного из сообществ комментарий, в котором были призывы к насилию в отношении представителей власти.
Во время суда пермяк полностью признал вину и раскаялся. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев, однако оно было заменено принудительными работами на 10 месяцев с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в соцсетях сроком на один год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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