Пермяка осудили за публичные призывы к экстремизму в соцсетях Его приговорили к принудительным работам Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении пермяка, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием Интернета. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Как установил суд, в марте 2023 года мужчина разместил ВКонтакте под записью одного из сообществ комментарий, в котором были призывы к насилию в отношении представителей власти.

Во время суда пермяк полностью признал вину и раскаялся. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев, однако оно было заменено принудительными работами на 10 месяцев с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в соцсетях сроком на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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