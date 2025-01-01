За апрель в Перми демонтировано 24 незаконных НТО Семь из них в Ленинском районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в контрольном департаменте администрации Перми, в апреле 2025 года в городе было демонтировано 24 незаконных торговых объекта, включая павильоны и киоски.

В частности, в Ленинском районе демонтаж коснулся объектов, расположенных по адресам: ул. Подгорная, 47, Баковый переулок, 5, ул. Борчанинова, 65, ул. Академика Королёва, 12, ул. Пушкина, 100, шоссе Космонавтов, 24 и 12. В Орджоникидзевском районе работы проводились по ул. Веденеева, 49. В Мотовилихинском районе были убраны НТО с бульвара Гагарина, 85 и ул. Юрша, 56. В Свердловском районе демонтировали объекты на ул. Василия Васильева, 17, ул. Героев Хасана, 58, ул. Солдатова, 36, ул. Коломенская, 19 и ул. Краснополянская, 28. В Индустриальном районе был демонтирован НТО по ул. Свиязева, 12/2, а в Дзержинском районе — объект по ул. Комиссара Пожарского, 13.

В мэрии напомнили, что в Перми действует утверждённая схема размещения НТО и определены требования к их внешнему виду, что обеспечивает единообразный подход к борьбе с незаконными объектами. Жители города могут сообщать о фактах незаконного размещения объектов и несанкционированной торговли в администрации своих районов и в территориальные отделы полиции.

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