В Перми спрос на озеленение и подготовку почвы вырос в четыре раза Доставка навоза стала актуальнее в 56 раз Поделиться Твитнуть

Согласно данным аналитического отдела «Авито Услуги», жители Перми активно готовятся к летнему сезону на своих загородных участках. В апреле, по сравнению с мартом, зафиксировано кратное увеличение спроса на услуги, связанные с озеленением и подготовкой земли.

Так, востребованность в специалистах по садоводству, ландшафтному дизайну и подготовке почвы возросла в 3,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Одной из самых популярных услуг стала установка автоматизированных систем полива. Заказывать её стали на 415% чаще, чем в марте. Озеленение участков, включая высадку деревьев и кустарников, также стало более востребованным (+322%). При этом дачники всё чаще обращают внимание не только на функциональность, но и на эстетическую составляющую. Популярность услуг по созданию профессиональных ландшафтных проектов возросла на 163%.

В преддверии активного сезона посадок значительно вырос спрос на услуги по обработке почвы и органическим удобрениям. Доставка навоза стала актуальнее в 56 раз, а перегноя — в 46 раз.

Востребованность услуги по перекопке земли увеличилась в 2,8 раза. Это обусловлено не только необходимостью подготовки грядок, но и желанием улучшить структуру почвы и обеспечить лучшую приживаемость растений. Спрос на мульчирование, необходимое для удержания влаги и защиты от сорняков, вырос на 334% за месяц.

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