В пермском микрорайоне Новые Ляды открыли приветственную стелу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В микрорайоне Новые Ляды, расположенном в Перми, появилась приветственная стела. Этот монумент символизирует значительный вклад, который микрорайон и его предприятия внесли в развитие ракетостроения и освоения космоса, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Осуществление этого проекта стало возможным благодаря совместным усилиям администрации Перми, акционерного общества «Протон ПМ» и благотворительного фонда «Губерния». Автором данного архитектурного сооружения является пермский дизайнер Игорь Горлов.

Ранее сообщалось об установке арт-объекта под названием «Звезда» в сквере «Мемориал Победы» в Новых Лядах. Эта композиция посвящена героям Великой Отечественной войны и современным защитникам. В тёмное время суток арт-объект освещается. Финансовую поддержку в создании «Звезды» также оказало предприятие «Протон-ПМ».

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