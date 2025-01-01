В пермской школе произошло задымление Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 12 мая, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю реагировали на сообщение в МАОУ СОШ № 60 по адресу: Пермь, ул. Лодыгина.

По прибытии пожарных расчётов было установлено, что в столовой учебного заведения произошло короткое замыкание с задымлением в холодильнике. «Пострадавших нет», — подчеркнули спасатели.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых возле школы в Свердловском районе стоят вышедшие из здания ученики, видна также подъехавшая к учебному заведению пожарная машина. В комментариях к видео сообщалось, что в школе произошёл пожар.

Сегодня же пользователей соцсетей взволновала пожарная машина у ресторана «Магадан» и ЖК «Астра» в Перми. В МЧС сообщили, что там не было ЧС, а велась отработка планов тушения пожара.

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