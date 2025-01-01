Дело о взятках в «Пермгорэлектротрансе» поступило в Ленинский суд Перми Дата первого заседания пока не назначена Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд Перми

В Ленинский районный суд Перми поступило на рассмотрение уголовное дело о взятках. Его фигурантами являются начальник автопарка Сергей Семушев и начальник финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых, они обвиняются в получении незаконного вознаграждения через посредников. Об этом сообщает Properm.ru.

В пресс-службе суда сообщили, что информация о судье, который будет вести дело, и дате первого заседания пока отсутствует. В электронной базе суда дело пока не зарегистрировано.

Руководителям «Пермгорэлектротранса» вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а именно получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Семушев и Волосатых были задержаны в Перми 31 октября 2023 года в рамках расследования уголовного дела, охватывающего несколько регионов. Расследованием занималось Четвёртое следственное управление ГСУ СКР, расположенное в Екатеринбурге. В деле фигурируют компании-поставщики — ООО «Автохолдинг» и «Нитавто».

Один из подозреваемых явился с повинной 17 мая 2023 года. Заместитель руководителя службы продаж «Нитавто» Владимир Янцов сообщил о подготовке к передаче взятки Семушеву.

Аналогичные случаи получения взяток от поставщиков запчастей были выявлены и в других регионах России. В апреле 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела экс-главы филиала «Гортранса» Александра Хабарова, который, по версии следствия, также получал денежные средства от поставщиков. В 2020 году Янцов, представлявший интересы «Нитавто» и «Технобус», договорился с Хабаровым о поставках запчастей для автобусов и троллейбусов с нарушением документации и сроков.

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