В Перми школьник подкладывал посторонние предметы под колёса поездов Мать подростка привлечена к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми мать 11-летнего мальчика, замеченного за раскладыванием монет на железнодорожных путях, привлечена к ответственности, сообщили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.

3 мая в транспортную полицию поступила информация о ребёнке, находящемся вблизи ж/д путей на станции Лёвшино и размещающем на рельсах посторонние предметы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и провели со школьником разъяснительную беседу. В ходе разговора выяснилось, что мальчик раскладывал монеты на рельсы из простого любопытства.

Полицейские объяснили ребёнку, какие последствия бывают за нарушение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Родители не были в курсе игр ребёнка вблизи железной дороги. Мать полагала, что её сын находится на прогулке возле дома. Тем не менее, в отношении женщины был составлен протокол по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Полицейские также направили информацию о произошедшем в школу, где учится мальчик, и в комиссию по делам несовершеннолетних.

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