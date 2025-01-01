Алёна Бронникова Антимонопольная служба согласовала иногородней компании покупку медцентров в Перми К ограничению конкуренции это не приведёт Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Федеральная антимонопольная служба согласовала иногородней компании ООО «Медкапитал» приобретение медицинских центров в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом ООО получило разрешение на приобретение 20 медцентров в 12 городах. Помимо столицы Прикамья, в списке оказались Борисоглебск, Воронеж, Иркутск, Калининград, Курск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Тула и Хабаровск.

«Служба рассмотрела ходатайство ООО "Медкапитал" о получении предварительного согласия на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО "МЦ Эксперт". По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке предоставления медицинских услуг», — сообщили в ФАС.

Согласно открытым сведениям, липецкое ООО «МЦ Эксперт» управляет в Перми ООО «Клиника Эксперт Пермь». Федеральная сеть клиник представлена в Перми двумя филиалами. По данным Checko, компания занимается общей врачебной практикой. Прошлый год завершила с убытком в 11,8 млн руб., показатель сократился на 71%. Выручка выросла на 26%, до 604,5 млн руб.

В реестре содержится информация о двух компаниях под названием ООО "Медкапитал". Одна была зарегистрирована в 2025 году в Москве, вторая - в 2016 году в Екатеринбурге. Последняя специализируется на продаже лекарств, собственником является Алексей Крутаков, первая - владеет активами холдинга, собственник - Евгения Горбунова.

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