Алёна Бронникова
Известный пермский следователь устроился на работу адвокатом
Михаил Юлдашев вёл несколько резонансных уголовных дел
Известный пермский следователь Михаил Юлдашев после выхода на пенсию начал карьеру адвоката. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
По информации издания, занимавший должность старшего следователя Третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев после увольнения из ведомства в мае 2024 года сдал экзамен на адвоката, и уже несколько месяцев трудится в коллегии адвокатов «Амида».
Трудовая деятельность Юлдашева была связана со службой в правоохранительных органах. Окончив юридический факультет ПГУ в 1998 году, он трудоустроился следователем в прокуратуру Мотовилихинского района Перми, также работал в областной и краевой прокуратуре. Затем продолжил службу в отделе по расследованию особо важных уголовных дел, а в 2010 году его перевели в следственный отдел СКП по Приволжскому федеральному округу.
За время службы он вёл несколько резонансных дел. В том числе, уголовное дело в отношении экс-руководителя Росимущества Леонида Ли, уголовное дело в отношении экс-руководителей завода им. Дзержинского, дело о пожаре в отеле «Карамель».
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