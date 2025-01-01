Алёна Бронникова Известный пермский следователь устроился на работу адвокатом Михаил Юлдашев вёл несколько резонансных уголовных дел Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Известный пермский следователь Михаил Юлдашев после выхода на пенсию начал карьеру адвоката. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

По информации издания, занимавший должность старшего следователя Третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев после увольнения из ведомства в мае 2024 года сдал экзамен на адвоката, и уже несколько месяцев трудится в коллегии адвокатов «Амида».

Трудовая деятельность Юлдашева была связана со службой в правоохранительных органах. Окончив юридический факультет ПГУ в 1998 году, он трудоустроился следователем в прокуратуру Мотовилихинского района Перми, также работал в областной и краевой прокуратуре. Затем продолжил службу в отделе по расследованию особо важных уголовных дел, а в 2010 году его перевели в следственный отдел СКП по Приволжскому федеральному округу.

За время службы он вёл несколько резонансных дел. В том числе, уголовное дело в отношении экс-руководителя Росимущества Леонида Ли, уголовное дело в отношении экс-руководителей завода им. Дзержинского, дело о пожаре в отеле «Карамель».

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