С 12 мая завершён отопительный сезон 2024/25 в Краснокамском округе Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Отопительный сезон 2024/25 в Краснокамском муниципальном округе официально закончен 12 мая. Соответствующее постановление № 288 от 06.05.2025 утвердила администрация округа. С этой даты энергетики «Т Плюс» начинают мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай похолодания.

Теплоисточник Закамская ТЭЦ-5, блочно-модульные котельные и центральные тепловые пункты переводятся на летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступят к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в администрацию, УК и ТСЖ. Подготовку жилых домов к зиме контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В компании также рекомендуют клиентам убедиться в отсутствии задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, а при её наличии — погасить в ближайшее время.

В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Краснокамском муниципальном округе планируют комплекс мероприятий.

Краснокамск:

• проверка 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления и устранения повреждений;

• ремонт на Закамской ТЭЦ-5 и на 9 центральных тепловых пунктах;

• замена участка теплосетей на современные трубы.

Посёлок Майский:

• проверка 22,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;

• обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных.

«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов — обязательства энергетиков перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов «Т Плюс» гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В Краснокамском МО тепло от «Т Плюс» получают:

Краснокамск

• 73 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;

• 5 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;

• 3 дома культуры;

• 363 многоквартирных дома.

Посёлок Майский

• 10 социальных объектов;

• 34 многоквартирных дома.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8itcCsu1gx8RTFFCGqSbxQhESEn1Q3AwAH1Xfu8wZZzR7pC7Lj

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.