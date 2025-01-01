Алина Наумова Пермская пригородная компания заработала более 1 млрд рублей Чистая прибыль увеличилась в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Пермская пригородная компания» (ППК) опубликовало финансовый отчёт за 2024 год, в котором сообщается о выручке, превысившей 1 млрд руб. Этот показатель на 16% выше, чем в 2013 году, когда выручка составила 926,8 млн руб. Помимо того, существенно выросла и чистая прибыль компании — она увеличилась с 33,8 до 66 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», по информации источника, близкого к АО «Пермская пригородная компания», увеличение прибыли связано с получением субсидии из краевого бюджета в 2024 году. Хотя маршрутная сеть была расширена ранее, финансирование поступило с задержкой и отразилось в отчётности только за 2024 год. Эти средства будут направлены на расчёт с РЖД за предоставленные услуги.





АО «Пермская пригородная компания» является дочерней структурой ОАО «Российские железные дороги» и занимается пассажирскими перевозками в пригородном сообщении. Контрольный пакет акций (51%) принадлежит РЖД, а оставшиеся 49% находятся в собственности правительства Пермского края.

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