Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая После этого начнутся гидравлические испытания тепловых сетей к следующему сезону Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона с 13 мая. В связи с этим управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны проинформировать жильцов о том, что с этой даты будет прекращена подача отопления.

Как отметили в департаменте ЖКХ администрации Перми, всем поставщикам тепла рекомендовали обеспечить возможность подачи тепла в учреждения соцсферы, если среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов.

Сейчас коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему отопительному сезону, а учреждения образования, здравоохранения, УК и ТСЖ формируют графики ремонтных работ.

После отключения тепла теплоэнергетики начнут гидравлические испытания тепловых сетей. Это нужно, чтобы своевременно обнаружить и устранить дефекты.

В пресс-службе мэрии отметили, что отопительный сезон 2024/25 прошёл в штатном режиме. Заявки по технологическим нарушениям отрабатывались оперативно.

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