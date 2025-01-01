В День Победы «Единая Россия» отправила очередной гуманитарный груз в зону СВО В составе — оборудование для восьми войсковых подразделений и подшефного Северодонецка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

9 мая, в День Победы, региональное отделение партии совместно с администрацией губернатора Пермского края, правительством Прикамья, министерством территориальной безопасности Пермского края и благотворительным фондом «Единый центр поддержки» отправило в зону СВО гуманитарный груз, сформированный по заявкам боевых подразделений, в которых служат жители Перми и региона.

Автомобили с грузом заняли место на площади перед городским Театром-Театром, где проходила концертная программа празднования Дня Великой Победы.

Рядом с автомобилями реготделение партии организовало выставку-экспозицию высокоточного оборудования военно-гражданского назначения. В числе экспонатов — системы РЭБа, детекторы обнаружения дронов и БПЛА, а также сухие души, окопные свечи, паракордовые браслеты.

На отправке присутствовал губернатор Пермского края, секретарь РО партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин. Он поблагодарил всех за помощь в формировании гуманитарного груза. Также присутствовали и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, депутат Госдумы Роман Водянов, председатель регионального Законодательного собрания Валерий Сухих, депутат Законодательного собрания Сергей Черезов, глава Перми Эдуард Соснин.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Подробно о составе гуманитарного груза рассказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

В составе — оборудование для восьми войсковых подразделений, которые выполняют боевые задачи на луганском, донецком, херсонском направлениях: квадроцикл, мотоцикл, детектор дронов, противоосколочные одеяла, тепловизионный бинокль, автомобильные рации, антенны магнитные, запчасти для автомобилей повышенной проходимости, кабели, предметы для маскировки позиций войсковых частей и оборудования быта военнослужащих (аккумуляторные угловые шлифовальные машины, строительные материалы, инструменты, удлинители, спальники), ноутбуки и планшеты, ёмкости для воды, медицинские изделия, лекарственные препараты, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, детские письма, рисунки, личные адресные посылки, также для всех подразделений были направлены флаги и георгиевские ленточки.

Ещё одно направление гуманитарного конвоя — подшефный Северодонецк. Педагогические и ученические коллективы Перми отправили для своих коллег в рамках акции «Учительская для учительской» в образовательные учреждения города-побратима методические материалы, канцтовары, материалы для мастер-классов.

Формирование гуманитарного груза велось согласно заявкам военных. Общий тоннаж гуманитарного груза — порядка 12,5 т.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Груз формировался при участии депутатского корпуса «Единой России» всех уровней, научно-производственного предприятия «ЗАПАДУРАЛНЕФТЬ» в лице директора Эдуарда Наретдинова, ООО «ТЭК «Пермский край» в лице директора по развитию Сергея Дулова, ООО «ПАРМА-ТРЕЙД» в лице директора Артёма Медведева, ООО «Никофарм» в лице представителя компании Максима Никитина.

В сборе и формировании гуманитарного груза также принимали участие местные и первичные отделения партии, сторонники партии, реготделение «Молодой гвардии Единой России», АНО «Парма Zа СВОих», АНО «Центр помощи и поддержки участникам боевых действий «Молот — наш Пермский танковый батальон», педагогические коллективы и учащиеся школ Перми, рядовые жители Пермского края.

Напомним, поддержка участников СВО является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России».

По поручению губернатора Пермского края, секретаря реготделения Дмитрия Махонина партия организовала сбор необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Пункты сбора гуманитарной помощи развёрнуты в региональном и во всех местных отделениях «Единой России» Пермского края.





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