Жительнице Перми присудили 1 млн рублей моральной компенсации за травму на производстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокурора Кировского района Перми в пользу пострадавшей на производстве работнице взыскана компенсация в размере 1 млн руб.

Ещё в 2024 году на одном из местных предприятий произошёл несчастный случай со станочницей первого разряда 1991 г.р. Её правую руку зажало между вращающимися элементами пресса, в результате пострадавшая стала инвалидом.

Установлено, что среди факторов, спровоцировавших происшествие, были недостатки в системе безопасности труда. В течение десяти месяцев предприятие отказывалось добровольно возмещать моральный ущерб, нанесённый работнице из-за травм, полученных на рабочем месте.

С целью защиты интересов пострадавшей, прокурор направил в судебные органы иск с требованием о взыскании с предприятия компенсации.

Суд поддержал требования надзорного ведомства и вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей денежной суммы в размере 1 млн руб., об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Судебное решение пока не вступило в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.