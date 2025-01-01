Пермячку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд в Перми вынес решение оштрафовать 53-летнюю пермячку за совершение двух правонарушений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, а именно за фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Жительница Перми, получив вознаграждение в размере 3 тыс. руб., обратилась в многофункциональный центр с заявлением о регистрации двух мигрантов по месту пребывания в своей квартире. При этом она не планировала предоставлять им жильё для фактического проживания.

Данные действия жительницы Перми считаются препятствованием контролю соблюдения миграционных правил иностранными гражданами и их перемещения в пределах Российской Федерации.

За каждое нарушение женщине грозил штраф в 100 тыс. руб., но суд принял во внимание её раскаяние, признание вины и наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении, снизив размер штрафа.

Согласно исполнительному листу, поступившему в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю, гражданка должна была уплатить уголовный штраф в размере 110 тыс. руб.

Судебный пристав вовремя проинформировал должницу о начале исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в течение 60 дней в суд будет направлено ходатайство о замене наказания. Женщина не стала затягивать с оплатой долга и вовремя выполнила свои обязательства.

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