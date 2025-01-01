На неделе в Перми будет фиксироваться максимальная концентрация пыльцы берёзы И умеренная концентрация пыльцы ольхи Поделиться Твитнуть

Согласно данным сервиса Яндекс Погода, в Перми на этой неделе достигнет пика содержание берёзовой пыльцы в воздухе. Дополнительно прогнозируется умеренное количество пыльцы ольхи.

Особенно высокая концентрация берёзовой пыльцы ожидается с понедельника по среду, а также с пятницы по воскресенье.

Напомним, аллергическая реакция на берёзовую пыльцу является одним из самых часто встречающихся видов сезонной аллергии в Пермском крае.

Среди возможных негативных последствий и симптомов поллиноза можно выделить воспаление слизистой носа (ринит), которое проявляется заложенностью, обильными выделениями, зудом и многократным чиханием; воспаление конъюнктивы глаз (конъюнктивит), характеризующееся покраснением, зудом, жжением и повышенным слезотечением; изнуряющий сухой кашель, часто усиливающийся ночью; разнообразные кожные реакции, такие как зуд, покраснение, высыпания (включая крапивницу и обострение атопического дерматита); общее недомогание и повышенная утомляемость, головные боли, проблемы со сном и снижение способности к концентрации.

Особую опасность представляют перекрёстные аллергические реакции, когда аллергия на пыльцу приводит к непереносимости некоторых продуктов питания.

При подозрении на аллергию к пыльце рекомендуется проконсультироваться с врачом для диагностики и назначения соответствующего лечения.

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