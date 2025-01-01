В Перми построили два новых пожарных резервуара Они появились в микрорайоне Центральная усадьба и на Чапаевском Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соответствии с муниципальной программой «Безопасный город» управление капитального строительства администрации Перми успешно завершило реализацию инвестиционных инициатив по возведению пожарных резервуаров. Объекты расположены в микрорайоне Центральная усадьба (ул. Бобруйская, Мотовилихинский район) и микрорайоне Чапаевский (Орджоникидзевский район). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проектные и строительные работы были выполнены компанией ООО «Гринтал».

Указанные резервуары предназначены для обеспечения нужд пожаротушения. Подобные сооружения имеют высокую социальную значимость, поскольку оказывают непосредственное влияние на эффективность борьбы с огнём, прокомментировали событие городские власти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.