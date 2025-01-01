В Прикамье вырос дефицит врачей, аптекарей и продавцов На каждую вакансию приходится в среднем менее двух резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в течение апреля 2025 года на рынке труда наблюдалась умеренная конкуренция, составляющая 5,4 резюме на одну вакансию. Тем не менее, в некоторых профессиональных областях по-прежнему ощущается нехватка специалистов. Об этом сообщает hh.ru.

Наиболее выраженный дефицит кадров продолжает наблюдаться в секторе розничной торговли. Здесь на каждую вакансию приходится всего 1,6 резюме, что значительно ниже нормативного показателя в 4,0-7,9. За месяц конкуренция снизилась на 0,2 пункта, что обусловлено уменьшением числа резюме соискателей на 6% и одновременным ростом количества предложений работы на 3%. Средняя предлагаемая зарплата в розничной торговле в апреле составила 45,8 тыс. руб., что на 4,8% превышает показатель марта.

Сфера медицины и фармацевтики также испытывает острую нехватку кадров. Конкуренция здесь составляет 1,8 резюме на вакансию, что на 0,1 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Количество предложений работы практически не изменилось, увеличившись всего на 1%, в то время как число резюме сократилось на 4%. Предлагаемая заработная плата в медицине выросла на 7,8% и достигла 54,8 тыс. руб. в апреле.

Недостаток специалистов сохраняется и в сфере производства и сервисного обслуживания, где на одну вакансию приходится 3,7 резюме, что на 0,1 пункта меньше, чем месяцем ранее. Количество вакансий практически не изменилось (+1%), а число резюме уменьшилось на 2%. Средняя предлагаемая зарплата в производственном секторе увеличилась на 1,9% и достигла 80 тыс. руб.

Кроме того, нехватка кадров ощущается в сфере продаж и обслуживания клиентов. Конкуренция в этой области снизилась на 0,4 пункта за месяц, достигнув 3,9 резюме на вакансию. Это связано с уменьшением числа резюме на 5% и одновременным увеличением количества вакансий на 6%. Заработная плата в сфере продаж составила 57,9 тыс. руб., что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце.

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