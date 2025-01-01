За год в территориях Прикамья реализовано 44 проекта по благоустройству памятных мест Поделиться Твитнуть

В 2024 году в Пермском крае в рамках программы местных инициатив реализовано 44 проекта, направленных на улучшение состояния мемориальных комплексов, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Проводились работы по реставрации обелисков и мемориалов, а также по комплексному благоустройству прилегающих территорий. Общий объём финансирования превысил 36,3 млн руб., при этом более 30 млн было выделено из бюджета Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Например, в с. Осинцево Кишертского округа был проведён комплекс работ по благоустройству памятника павшим воинам, расположенного на ул. Мира. Здесь установили информационные стенды с именами ветеранов, новые скамейки, уложили тротуарную плитку и смонтировали металлическое ограждение. Общая стоимость проекта составила 1,4 млн руб., из которых свыше 1,2 млн руб. было выделено из краевого бюджета.

В с. Романово округа «Город Березники» на ул. Трактовой благодаря инициативному бюджетированию появился гранитный мемориальный комплекс «Без права на забвение». Была благоустроена территория вокруг памятника, уложена плитка, установлены скамейки вдоль новой пешеходной дорожки и смонтировано уличное освещение. Общая стоимость проекта составила свыше 2,3 млн руб., включая 1,5 млн из краевого бюджета.

В с. Кленовка Большесосновского округа благодаря инициативе местных жителей удалось обновить мраморные плиты с именами участников Великой Отечественной войны и установить новое ограждение из бетонных плит.

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