С бывших пермских аптекарей арбитражный суд Москвы взыскал 468 млн рублей ООО «Годовалов» было признано банкротом в начале 2024 года Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Арбитражный суд города Москвы принял решение о взыскании с Андрея Годовалова, бывшего генерального директора ООО «Годовалов», и Николая Шаврина, соучредителя этой же компании, убытков на общую сумму 468 млн руб. Иск был подан конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства ООО «Годовалов». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В ходе разбирательства было установлено, что с 2013 по 2018 год, когда Годовалов занимал пост генерального директора, компания выдала Шаврину несколько займов на общую сумму 303,4 млн руб. По первому займу, выданному в 2013 году, было возвращено лишь 57 млн, а по займу 2018 года — ничего. Управляющий счёл, что условия предоставления этих займов были заведомо невыгодными для ООО «Годовалов». Процентные ставки по договорам (1,2% и 7,8% годовых) значительно отличались от средневзвешенных ставок, установленных Банком России в соответствующие периоды (превышавших 10% годовых).

Суд первой инстанции постановил взыскать с Андрея Годовалова 246 млн руб. Также суд пришёл к выводу, что действия Николая Шаврина нанесли компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 222,1 млн руб.

ООО «Годовалов», ранее являвшееся головной организацией холдинга, специализирующегося на оптовых поставках лекарственных средств, было признано банкротом в начале 2024 года. До этого, в октябре 2023 года, компания объявила о самоликвидации. Сеть «Аптеки от склада», развивавшаяся в составе холдинга, также прекратила свою деятельность. Учредителями сети были Андрей Годовалов и Николай Шаврин, оба объявили себя банкротами, признав долги на сумму, превышающую 4 млрд руб.

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