На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Пустовалов С ним простятся 13 мая в Очёре Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

Во время спецоперации, при выполнении боевых задач на территории Украины погиб рядовой Евгений Пустовалов. Об этом сообщает администрация Очёрского округа на официальной странице в соцсетях.

Евгений родился 30 января 1991 года в Очёре, в многодетной семье. Окончил там среднюю общеобразовательную школу № 3, после чего работал на Очёрском заводе и в сфере строительства. Мужчина участвовал на СВО в качестве стрелка и погиб 6 марта этого года.

Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования его сыну, братьям и сестре, а также всем родным и близким.

Прощание с военнослужащим состоится во вторник, 13 мая, в Центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6), в 11:00, гражданская панихида — в 12:00, а отпевание состоится в 12:30 в Михайло-Архангельской церкви.

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