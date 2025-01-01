Паводковые воды затопили 74 приусадебных участка в Пермском крае Большинство из них находится в Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По оперативным данным на 12 мая, на территории Пермского края из-за паводка затоплены 74 приусадебных участка в трёх населённых пунктах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, 60 приусадебных участков затоплены в Чусовом, 13 — в Александровске и один участк в п. Всеволодо-Вильва.

Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 пожаров и четырежды привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На сегодняшний день на территории Пермского края зарегистрировано 46 туристских групп, гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем.

За сутки на территории края очаги лесных пожаров не зарегистрированы. Системы жизнеобеспечения населённых пунктов функционируют в штатном режиме.

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