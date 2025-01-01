Паводковые воды затопили 74 приусадебных участка в Пермском крае
Большинство из них находится в Чусовом
По оперативным данным на 12 мая, на территории Пермского края из-за паводка затоплены 74 приусадебных участка в трёх населённых пунктах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Так, 60 приусадебных участков затоплены в Чусовом, 13 — в Александровске и один участк в п. Всеволодо-Вильва.
Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 пожаров и четырежды привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На сегодняшний день на территории Пермского края зарегистрировано 46 туристских групп, гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем.
За сутки на территории края очаги лесных пожаров не зарегистрированы. Системы жизнеобеспечения населённых пунктов функционируют в штатном режиме.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.