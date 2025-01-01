За год чистая прибыль пермского производителя графита «Силур» упала на 39% При этом выручка предприятия показала рост Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Силур» опубликовало финансовый отчёт за минувший год. Согласно информации, размещённой на ресурсе БФО, выручка компании в 2024 году составила 1,94 млрд руб., что на 17,9% больше, чем за предыдущий год (1,65 млрд руб.).

Однако чистая прибыль предприятия заметно сократилась — с 406,46 млн руб. в 2023 году до 247,98 млн руб. в прошлом. Снижение составило 39%. Прибыль до налогообложения — 331,7 млн руб. (-35,6% за год).

ООО «Силур» было зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов. Директор и соучредитель — Олег Исаев (59,18% доля капитала), второй бенефициар — Валерий Лепихин. По информации на официальном сайте компании, предприятие было основано на базе Нытвенского металлургического завода в 1991 году, получило развитие в 1998 — 2006 годах под эгидой компании «Новомет», структурное подразделение «Производство ТРГ» в последствии было выделено в отдельное юридическое лицо — ООО «Новомет—Силур».

Как указано в пояснениях к отчёту, продукция предприятия используется в химической, нефтяной, газовой, атомной и металлургической промышленности, в связи с чем производство и сбыт имеет слабовыраженный сезонный характер. Выручка без НДС по основному виду деятельности за рассматриваемый год составила 1,87 млрд руб. (+17% к 2023 году), себестоимость проданной продукции собственного производства — 970,83 млн руб., коммерческие расходы — 171,7 млн руб. В 2024 году наблюдался рост объёма производства.

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