Жители двух районов Перми останутся без холодной воды Отключения ожидаются в Свердловском и Дзержинском районах Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В двух районах Перми ожидаются отключения водоснабжения из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ до конца мая. Как сообщает «Новогор-Прикамье», с временными отключениями воды столкнутся жители Свердловского и Дзержинского районов.

В выходные, 17 и 18 мая, водоснабжение будет приостановлено на сутки для жителей домов № 64, 66 и 83 по ул. 25 Октября, № 42, 42а, 44, 44а и 45 по ул. Газеты «Звезда», № 48, 50 и 52 на Комсомольском пр., № 26 на ул. Революции, № 46, 48 и 55 на ул. Сибирской и № 31, 32, 39, 41 и 50 на ул. Швецова. Причина — планово-ремонтные работы по ул. Швецова, 31. Вода будет отсутствовать в домах с 9:30 17 мая.

Следующие отключения запланированы на 21 мая — с 9:00 до 20:00. Из-за ремонтных работ без воды останутся здания по ул. Емельяна Ярославского, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8 и ул. Лодыгина, 3а. Затем на сутки отключат воду в зданиях по ул. 25 Октября, 106, 72, ул. Белинского, 31, ул. 1-й Красноармейской, 17а, 21, ул. Горького, 83, 86, ул. Островского, 93б, 93в, 93д и ул. Чернышевского, 20, 22. В этих домах воду отключат в 9:30 24 мая и восстановят в 9:30 25 мая.

Кроме того, под конец месяца, 26 мая, с 9:00 из-за аварийно-восстановительных работ планируется отключение воды на сутки по ул. Академика Вавилова, 4а, 7, 9, 11, 11а, ш. Космонавтов, 110, 112, 114 и ул. Малкова, 12; и с 21:30 26 мая по 8:00 27 мая из-за плановых работ по ул. Куйбышева, 47, Попова, 58 и Революции, 60/1, 68.

В компании рекомендуют заранее запастись водой.

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