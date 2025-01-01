Болельщики ФК «Амкар Пермь» смогут поучаствовать в сборе гумпомощи для бойцов СВО Сбор будет организован перед матчем 11 мая Поделиться Твитнуть

Фото: сайт ФК "Амкар Пермь"

Болельщиков футбольного клуба «Амкар Пермь» приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи для участников СВО из Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как уточняют в реготделении «Единой России», пункт сбора начнёт работу 11 мая в 16:30 на стадионе «Звезда», за полтора часа до начала домашнего матча с «Волной» из Нижнего Новгорода. Груз будут сразу сортировать и формировать для отправки в войсковые части, где служат военнослужащие из Пермского края.

Для отправки в зону СВО принимаются продукты питания длительного хранения, медикаменты, бытовая химия, средства личной гигиены. Также можно принести газовые горелки, баллоны и ключи, цепи для бензопил, молотки, кувалды, топоры, лопаты, гвозди, шурупы, саморезы, диски для УШМ, масло для дизельных генераторов, солидол, летол, лампы светодиодные, фольгоизолон, плотную чёрную плёнку для блиндажей и наборы ключей.

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