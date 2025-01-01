Экс-депутат ЗС и ветеран СВО из Перми побывал на параде на Красной площади Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Александра Григоренко

Александр Григоренко, бывший депутат Законодательного собрания Пермского кря и участник СВО, впервые посетил Парад Победы на Красной площади. Своими эмоциями от поездки он поделился в личном аккаунте в социальной сети.

Ветеран уточнил, что в составе делегации из Пермского края, приглашённой на мероприятие, помимо него, были его заместитель в Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Андрей Борисенко, а также Максим Кадаев и Рафаил Аллахвердиев.

«Прослушали выступление президента, посмотрели шествие участников СВО, курсантов и наших союзников. Испытали гордость за свою страну и почтили память великих предков!» — поделился Григоренко, подчеркнув, что увиденное произвело на него огромное впечатление.

Ранее сообщалось, что Пермский ГАСПИ запустил инициативу «Герои на все времена». В рамках этого начинания на веб-ресурсе Пермского государственного архива социально-политической истории создан реестр с информацией о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и лицах, оказывающих им поддержку.

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