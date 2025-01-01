Мэрия Перми через суд потребовала привести в порядок участок под жильё в Лёвшино Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Власти Перми через суд добиваются уборки территории в Лёвшино, предназначенной для жилой застройки. Иск подан администрацией Орджоникидзевского района к компании «Кудесник плюс». Согласно документам, размещённым на сайте арбитражного суда Пермского края, иск был зарегистрирован в конце апреля. Муниципалитет требует привести в порядок участок земли площадью 1 га по ул. Социалистической, 22. В частности, необходимо демонтировать повреждённые ограждения из бетонных плит и профлиста, очистить их от надписей и изображений, а также вывезти с территории строительный и бытовой мусор, включая бетонные плиты.

По инициативе районной администрации на участок наложены обеспечительные меры до завершения судебного процесса. Росреестру временно запрещено регистрировать какие-либо сделки, связанные с переходом прав собственности на данную землю.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок по ул. Социалистической, 22 предназначен для строительства многоквартирных домов высотой от четырех этажей и выше. Участок расположен в жилом районе, в квартале, образованном улицами Социалистической, Памирской и Делегатской.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», компания «Кудесник плюс» была основана в 1998 году и специализируется на строительстве. Уставный капитал организации составляет 10 млн руб. Владельцем и руководителем компании является Александр Тетенов, который владеет ещё четырьмя компаниями, работающими в сфере строительства, архитектуры и розничной торговли. На сайте группы «Кудесник» сообщается об опыте работы холдинга на строительном рынке региона в течение 25 лет. Компания выступает в качестве подрядчика и самостоятельного застройщика, реализуя жилые и гражданские объекты, такие как дома на улицах Косякова и Светлогорской, спальный корпус «Алмаз» на курорте «Ключи», автоцентры «Фольксваген» и др.

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