Электричество в России с 1 июля подорожает на 12,6% Поделиться Твитнуть

Согласно прогнозу социально-экономического развития России, разработанному Минэкономразвития, тарифы на электроснабжение для граждан будут увеличены на 12,6% с 1 июля 2025 года и на 9,3% с июля 2026 года. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В дальнейшем, с 1 июля 2027 года, ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения на 6,9%, а с июля 2028 года — на 4,9%. Данный прогноз был скорректирован с учётом обновленных данных по инфляции и ускоренного роста оптовых цен на газ.

Кроме того, индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составит 11,5% с июля 2025 года, 12,1% с июля 2026 года, 9,3% с июля 2027 года и 4,3% с июля 2028 года. Тарифы сетевых организаций для всех потребительских групп также подвергнутся увеличению: на 11,6% в 2025 году, на 9,8% в 2026 году, на 6,3% в 2027 году и на 4,2% в 2028 году.

В сентябре 2024 года Минэкономразвития прогнозировало более умеренный рост тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС в 2026 году (8,5%) и тарифов сетевых компаний (6,3%). Предполагалось, что конечная стоимость электроэнергии для всех категорий потребителей увеличится на 5,2%.

В министерстве подчеркнули, что в связи с введением дифференцированных тарифов для населения в зависимости от объема потребления электроэнергии, указанные параметры индексации применимы к первому диапазону объемов потребления, характеризующемуся наименьшим уровнем.

С середины лета 2025 года жители Пермского края столкнутся с увеличением стоимости электроэнергии, которое составит 12,3%.

Добавим, что региональное Министерство тарифов ещё в декабре 2024 года утвердило обновленные расценки на электроэнергию для населения на 2025 год. Согласно официальному постановлению, с 1 июля в Прикамье произойдет подорожание в среднем на 12,3%.

В частности, для стандартного тарифа (для городских квартир с газовыми плитами) цена за один киловатт-час поднимется с 5,5 до 6,18 руб., а для квартир с электрическими плитами и сельских жителей — с 4,07 до 4,57 руб. за 1 кВт-ч.

Помимо этого, в ноябре 2024 года, были введены новые градации объемов потребления электроэнергии для населения. Базовый тариф будет применяться к первому диапазону, составляющему до 3 тыс. кВт-ч в месяц, второй диапазон — от 3,001 тыс. до 6 тыс. кВт-ч, а третий — свыше 6 тыс. кВт-ч. Стоимость электроэнергии во втором и третьем диапазонах будет превышать базовый тариф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.