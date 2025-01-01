Из-за укуса собакой жительницы Зюкайки в Прикамье возбудят уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с сообщениями о нападении собаки на жительницу посёлка Зюкайка в Пермском крае глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Согласно информации, опубликованной в средствах массовой информации, 7 мая текущего года в Зюкайке зафиксирован инцидент: собака, свободно разгуливающая без средств защиты, атаковала местную жительницу, причинив ей укус ноги. Пострадавшей пришлось обращаться к врачам.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю уже проводится доследственная проверка по данному происшествию.

Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, возбудить уголовное дело. Также требуется предоставить отчёт о деталях, выявленных в ходе первоначальных следственных мероприятий, и об итогах расследования после его завершения.

Контроль за выполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.