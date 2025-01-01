На шоссе Космонавтов в Перми автомобиль сбил восьмилетнюю школьницу Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Утром 10 мая на шоссе Космонавтов в Перми, рядом с остановкой «Больничный городок», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль совершил наезд на восьмилетнюю девочку. Об инциденте сообщает 59.ru.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл приблизительно в 10:26. Двадцатидевятилетний водитель, управляя автомобилем Kia K5, двигался по шоссе Космонавтов со стороны ул. 9 Мая в направлении ул. Одоевского. Вблизи дома № 152/1 он совершил наезд на восьмилетнюю школьницу.

По предварительным данным, ребёнок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение.

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