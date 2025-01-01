В Перми сотрудники МЧС спасли на пожаре человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 9 мая в 13:26 в дежурную часть поступил сигнал о возгорании по адресу: Пермь, улица Верхнесылвенская.

Незамедлительно к указанному месту были отправлены спасательные команды в составе 31 сотрудника и 7 единиц спецтехники.

По прибытии первого отряда было установлено, что горит баня, и пламя распространилось на крышу жилого строения и прилегающую к нему постройку.

До приезда пожарных самостоятельно покинули опасную зону три человека, причем двое из них получили термические травмы, пытаясь справиться с огнём своими силами.

Сотрудники МЧС России, используя средства защиты, вывели из горящего здания женщину.

Пожар был локализован в 14:09. Полностью потушить пламя удалось в 14:20.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 136 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки или неисправность отопительной печи.

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