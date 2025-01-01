Власти Перми требуют снести киоски на Гайве Дело рассматривает арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Власти Орджоникидзевского района Перми обратились в суд с иском к предпринимателям Эдуарду Тольману и его сыну Евгению. Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края, администрация требует от ответчиков убрать нестационарные торговые точки «Шаверма» и «Выпечка». Объекты расположены по ул. Гайвинской, 82.

Власти настаивают на демонтаже киосков в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу. В случае неисполнения решения суда администрация просит взыскать с Тольманов неустойку в 15 тыс. руб. за каждый день просрочки. Также мэрия просит предоставить ей право самостоятельно осуществить снос киосков, если это потребуется.

По ходатайству районной администрации суд ввёл обеспечительные меры, запретив Эдуарду и Евгению Тольманам распоряжаться спорными павильонами до вынесения окончательного решения по делу.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», Эдуард Тольман является учредителем пяти компаний, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами, розничной торговлей сантехническим оборудованием, денежным посредничеством и другими видами деятельности. Евгений Тольман с 2018 года занимает должность руководителя ООО «Уральский завод пластификаторов», который контролируется пермскими бизнесменами Владимиром Матыцыным, Светланой Пахомовой и Александром Андроновым.

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