В Пермском крае подешевел набор товаров от сезонной аллергии Поделиться Твитнуть

Ресурс Bankiros.ru проанализировал стоимость антигистаминных препаратов и средств гигиены, необходимых в период аллергии, и, суммировав их, составил рейтинг российских регионов по дороговизне «весеннего набора». В перечень вошли назальный спрей на основе ксилометазолина (аналог «Галазолина» 0,1%), антигистаминный препарат «Супрастин» в таблетках, упаковка влажных салфеток и пачка бумажных носовых платков. Информация была сопоставлена с данными за предыдущий, 2024 год.

Средняя цена такого набора по России увеличилась на 3,5%, достигнув 177 руб., тогда как в 2024 году она составляла 171 руб.

В Пермском крае стоимость «весеннего набора» в 2025 году составила 181 руб.: влажные салфетки оцениваются в 45 руб., бумажные платки — в 13 руб., «Супрастин» — в 69 руб., ксилометазолин — в 54 руб. (для сравнения: в 2024 году этот набор в регионе стоил 183 руб.). По дороговизне данного набора Прикамье занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе (ПФО), уступая лишь Республике Марий Эл (186 руб.). В среднем по ПФО стоимость антиаллергенных товаров не превышает 170 руб.

Наиболее высокие цены на «весенний набор» в РФ отмечены в Чукотском автономном округе (308 руб.), а самые доступные — в Курской области (150 руб.).

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