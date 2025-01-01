В Перми начался сбор данных об участниках СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Пермский ГАСПИ запустил инициативу «Герои на все времена». В рамках этого начинания на веб-ресурсе Пермского государственного архива социально-политической истории создан реестр с информацией о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и лицах, оказывающих им поддержку.

В базе данных представлены фотографии и краткая информация о военнослужащих Российской армии, участвовавших и участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Также здесь можно найти информацию о членах добровольческих объединений, занимающихся сбором и доставкой гуманитарной помощи российским солдатам и гражданским лицам, находящимся в зоне СВО. Кроме того, в базе данных содержатся данные о священнослужителях, чья работа сосредоточена на оказании поддержки участникам спецоперации, сотрудниках промышленных предприятий, занимающихся изготовлением и ремонтом военной техники, применяемой в зоне СВО, и медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь на передовой.

Данные для добавления участника СВО в базу данных может предоставить любой желающий.

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