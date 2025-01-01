В пермском посёлке Новые Ляды появился арт-объект «Звезда» Поделиться Твитнуть

фото: АО "Протон-ПМ"

В Новых Лядах на Мемориале Победы появился новый арт-объект «Звезда», его открытие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Создание арт-объекта поддержало АО «Протон-ПМ», входящее в структуру «НПО Энергомаш» (Роскосмос).

Мемориал Победы был создан в Новых Лядах в 1980-х годах при участии сотрудников предприятия по производству ракетных двигателей, ныне известного как «Протон-ПМ». К юбилеям Перми и Новых Лядов компания внесла свой вклад в реконструкцию мемориального комплекса. В текущем году мемориал был дополнен арт-объектом «Звезда», реализованным при поддержке «Протон-ПМ». Композиция посвящена героизму ветеранов Великой Отечественной войны, как сражавшихся на фронте, так и трудившихся в тылу, а также современным защитникам Отечества.

Генеральный директор АО «НПО Энергомаш» — директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов подчеркнул важность сохранения памяти о войне для будущих поколений, отметив огромную цену, которую заплатил народ за Победу.

«Новый арт-объект «Звезда» в первую очередь предназначен для молодого поколения, которое должно знать и помнить, какую цену заплатил наш народ за Победу. Война унесла жизни 27 миллионов человек. Если объявить минуту молчания в память по каждому погибшему, то воцарится тишина на 51 год», — отметил он.

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