Бренд «Соленые уши» регистрирует Пермский союз театральных деятелей 

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бренд Солёные уши

фото: znakoved.ru

Пермское подразделение Общероссийского объединения «Союз театральных деятелей РФ» инициировало процедуру регистрации товарного знака. Согласно информации, опубликованной на портале znakoved.ru, обозначение «Соленые уши» организация намерена применять при проведении лекционных и образовательных курсов, организации культурных событий, а также при создании экспозиций и художественных галерей. На публикация первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Пермское региональное отделение СТД РФ осуществляет наблюдение за развитием театрального искусства в Пермском крае и оказывает ему поддержку. Дом актера служит официальной штаб-квартирой организации. С 2011 года во главе стоит Анатолий Пичкалев. Судя по данным из социальных сетей организации, пермский филиал является одним из самых крупных в стране после московского, санкт-петербургского и екатеринбургского представительств.

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