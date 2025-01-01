Бренд «Соленые уши» регистрирует Пермский союз театральных деятелей Поделиться Твитнуть

Пермское подразделение Общероссийского объединения «Союз театральных деятелей РФ» инициировало процедуру регистрации товарного знака. Согласно информации, опубликованной на портале znakoved.ru, обозначение «Соленые уши» организация намерена применять при проведении лекционных и образовательных курсов, организации культурных событий, а также при создании экспозиций и художественных галерей. На публикация первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Пермское региональное отделение СТД РФ осуществляет наблюдение за развитием театрального искусства в Пермском крае и оказывает ему поддержку. Дом актера служит официальной штаб-квартирой организации. С 2011 года во главе стоит Анатолий Пичкалев. Судя по данным из социальных сетей организации, пермский филиал является одним из самых крупных в стране после московского, санкт-петербургского и екатеринбургского представительств.

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