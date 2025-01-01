Движение по улице Швецова в Перми закрывается на две недели Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Минтрансе Пермского края предупредили автомобилистов, что с 12 по 25 мая 2025 года будет перекрыт проезд на отрезке от дома №32 по ул. Швецова до ул. Сибирской.

Прекращение движения связано с проведением строительно-монтажных работ, направленных на усройство инженерных сетей. Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные пути объезда, чтобы избежать неудобств.

Ранее сообщалось, что до 16 июня 2025 года закрыт проезд для автотранспорта по ул. Рабочей на участке от ул. Академика Вавилова до дома №5 по ул. Рабочей. Временное ограничение движения связано с необходимостью обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей.

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