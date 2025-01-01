В Прикамье снижаются цены на бензин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росстата, в Пермском крае с 29 апреля по 5 мая произошло небольшое снижение цен на бензин. Средняя цена литра топлива на автозаправках региона уменьшилась на 8 коп. и составила 59,12 руб. Об этом пишет ВЕТТА.

Снижение затронуло две марки бензина: АИ-92, который подешевел с 56,25 до 56,17 руб. за литр, и АИ-95, упавший с 61,17 до 61,1 руб. В то же время цены на АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений — 85,28 и 71,86 руб. за литр соответственно.





В Приволжском федеральном округе средняя цена бензина увеличилась на 3 коп., достигнув 57,86 руб. за литр, а дизель подорожал на 6 коп. — до 68,09 руб. Наивысшие цены на бензин в округе зафиксированы в Нижегородской области — 59,48 руб. за литр, а на дизель — в Пермском крае.





В целом по России средняя цена бензина за неделю возросла на 4 коп. и составила 59,7 руб. за литр, в то время как дизельное топливо подорожало на 5 коп., достигнув 71,3 руб.

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