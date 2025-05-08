Пермяков будут награждать за особый вклад в развитие районов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жителей Перми будут отмечать за значительный вклад в развитие района. Соответствующее положение опубликовано на сайте городской администрации, пишет «Пятница».

Это будут благодарственные письма, грамоты и знаки отличия.





«Знаком награждаются граждане Российской Федерации, которые постоянно или временно проживают на территории данного района Перми и(или) занимаются трудовой, благотворительной, добровольческой (волонтёрской) и другой деятельностью в этом районе», — говорится в документе.





Инициатором награждения является глава администрации соответствующего района Перми, и это также касается посёлка Новые Ляды.





В течение одного календарного года инициатор может представить не более трёх кандидатур для награждения знаком. Главы администраций п. Новые Ляды и Перми могут выдвигать по одной кандидатуре в год.

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