В Прикамье приставы взыскали компенсацию за повреждённую детьми машину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы помогли жительнице Перми получить компенсацию за ущерб, причинённый её автомобилю. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.

Женщина припарковала свою машину рядом с медицинским учреждением, где парковка была ограждена трёхметровым бетонным забором. С другой стороны находилась детская площадка, и несколько детей 5-10 лет начали бросать камни через забор. Позже они объяснили, что не видели автомобиль за высокой стеной и случайно его повредили. Однако в результате "камнепада" сработала сигнализация. Хозяйка машины, услышав шум, вышла и обнаружила на своём автомобиле многочисленные сколы, царапины и вмятины. Сначала она обратилась в полицию, а затем подала иск в суд к родителям несовершеннолетних о возмещении ущерба.





Экспертиза установила, что ремонт автомобиля обойдётся в 115 тыс. руб.





«Поскольку невозможно было определить, сколько именно камней бросил каждый из детей, суд пришёл к выводу, что ущерб возник в результате совместных действий несовершеннолетних, поэтому их родители должны компенсировать причинённый вред в равных долях», — прокомментировали в ФССП.





Вся сумма была взыскана.

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