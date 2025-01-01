Семь пожаров за сутки произошло в Пермском крае Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 7 мая, в Пермском крае произошло семь пожаров. В частности, по два инцидента зарегистрировано в Перми и Березниках, по одному — в Краснокамском, Соликамском и Горнозаводском муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В результате пожаров пострадал один человек, погибших не зафиксировано. Для улучшения ситуации с возгораниями сотрудники МЧС провели 1,8 тыс. обходов жилых районов, проинструктировав 2,9 тыс. граждан о мерах безопасности и распространив 2,3 тыс. информационных листовок.





Жителям Прикамья напомнили, что в регионе продолжается весенне-летний пожароопасный сезон. При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно обращаться по телефонам «01», «101» или «112».





Кроме того, владельцы земельных участков обязаны своевременно убирать мусор и сухую растительность, а также косить траву. За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: до 20 тыс. руб. для физических лиц, до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 400 тыс. руб. для юридических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.