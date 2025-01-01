Жителям Пермского края рассказали, где можно будет посмотреть трансляцию парада Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади жители и гости города смогут посмотреть на пермских телеканалах, медиафасадах и в аккаунтах губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает администрация Перми.

Так, торжественное прохождение войск стартует на Октябрьской площади в 10:00. Зрители увидят колонны военнослужащих, представителей силовых структур, а также проезд боевой техники. На этой локации будут организованы пять входных групп с металлорамками. Две из них — по ул. Екатерининской, с обеих сторон от Октябрьской площади.





Ещё одна входная группа — по ул. Луначарского у ПНИПУ, две входные группы — по обеим сторонам Комсомольского проспекта на пересечении с ул. Пермской.





Посмотреть трансляцию торжественного прохождения войск Пермского гарнизона можно будет не выходя из дома. Онлайн-трансляции будут вестись:





ВКонтакте; — в социальных сетях губернатора Пермского края Дмитрия Махонина — Телеграм

— в эфире пермских телеканалов ГТРК Пермь, «ВЕТТА», «Рифей»;

— на сайте «Вести Пермь.ру»;

— на медиафасадах ТЦ «Айсберг» по ул. Попова, 16, ТРЦ «Планета» по ш. Космонавтов, 162б, ТЦ «Эспланада Imall» по ул. Петропавловской, 73а и у сцены перед ул. Ленина, 53.

С полной программой празднования можно ознакомиться по ссылке.

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