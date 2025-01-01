Елена Бардукова Продажи антиквариата в Пермском крае выросли почти на треть Самыми популярными вещами стали предметы коллекционирования Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2025 года продажи антиквариата в Прикамье увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Новому компаньону» привели в сервисе «Авито».

Аналитики сервиса отметили, что особенно у жителей региона вырос интерес к традиционным предметам коллекционирования — вещам знаменитостей, монетам, маркам и открыткам — их покупали чаще на 42%. Продажи антикварной посуды и кухонных принадлежностей увеличились на 19%, старинной мебели и предметов интерьера — на 10%.

При этом, по данным «Авито», 64% от всех продаж антикварных товаров в первом квартале 2025 года в Пермском крае пришлось на классические предметы коллекционирования. Второе место с долей 18% занимает антикварная посуда, третье (10%) — мебель и предметы интерьера. На антикварные часы приходится 3% продаж, на ювелирные изделия — 2%.

Из наиболее интересных коллекционных товаров аналитики отметили шахматы из бивня мамонта, серебра и золота, выполненные вручную и посвящённые Полтавской битве. Продавец предлагает их за 3 млн руб.

«Другой лот — футляр для пенсне Фаберже из карельской берёзы, который украшен серебром и бриллиантом. Как заявляет автор объявления, футляр датируется 1880-1890 годами, а стоимость его составляет 450 тыс. руб.», — рассказали в «Авито».

В сервисе добавили также, что среди предметов интерьера можно найти коллекцию панно и скульптур «История России в резном дереве» за 700 тыс. руб. и выполненный английскими мастерами из дуба в оттенке жжёной умбры антикварный полубуфет XVIII века за 536,3 тыс. руб.





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