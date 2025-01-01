Хлопок в Краснокамском округе Пермского края мог быть вызван прохождением самолёта Информация об этом появилась в социальных сетях Поделиться Твитнуть

Во вторник, 7 мая, в социальных сетях распространилась информация о громком хлопке, который услышали жители нескольких районов Перми, населённых пунктов Пермского и Краснокамского округов.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщили, что, по результатам проверки поступившей на телефон службы и из соцсетей информации, в Краснокамском округе не было выявлено следов взрыва, горения и иных последствий. Кроме того, не поступало информации о каких-либо авариях от промышленных предприятий региона.

В ведомстве отметили, что причиной хлопка могло стать прохождение звукового барьера воздушным судном.

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