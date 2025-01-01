Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летний Red Fest пройдёт 26-27 июля Фестиваль отмечает десятилетие Поделиться Твитнуть

Фото: Red Fest

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермь возвращается модный хипстерский фестиваль Red Fest (12+). Это то самое событие, по поводу которого родился мем «как не в Перми», - пройдёт 26-27 июля.

Фестиваль празднует первый юбилей — десятилетие — и осваивает новую площадку — «Порт-Сити» (Решетниковский спуск, 1г). Это рядом с прежним местом проведения — «Гастропортом», но ближе к въезду со стороны города.

В юбилейном году организаторы обещают особенный лайнап для искушённых меломанов, но имена артистов пока не обнародованы. Будет, по традиции, дизайнерский Red Market, расширенная фуд-зона, мастер-классы и лекции от профессионалов креативных индустрий, спортивные активности и утренние занятия йогой, благотворительный тату-бар и специальная зона для детей.

Red Fest ежегодно притягивает более 4 тыс. ценителей качественной музыки, гурманов и любителей семейного отдыха с потрясающим видом на Каму. Обещано, что юбилейный фестиваль станет самым ярким и масштабным за всю историю Red Fest.





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