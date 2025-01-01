В Прикамье осудили женщину за получение выплат за несуществующего ребёнка Ей переводили средства в течение трёх лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершённом в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, в сентябре 2020 года женщина предоставила в ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у неё ребёнка вне роддома. После этого она оформила ипотеку на приобретение квартиры в Кизеле. Соответствующие документы она направила в госорганизацию по реализации мер соцподдержки семьям с детьми.

В итоге женщина погасила ипотеку на покупку квартиры стоимостью более 370 тыс. руб., а приобретённую квартиру впоследствии продала.

Помимо этого, с августа 2020-го по июнь 2023 года она незаконно получала на несуществующего ребёнка соцвыплаты на сумму более 570 тыс. руб.

По решению суда её приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также она должна возместить государству причинённый преступлением ущерб.

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