Дата окончания отопительного сезона в Перми пока не определена
Это будет зависеть от температуры воздуха
Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, конкретная дата отключения тепла в домах пермяков зависит от погодных условий. Окончание отопительного периода осуществляется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.
«Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры наружного воздуха в Перми департаментом ЖКХ был заключён договор с Гидрометеоцентром», — сообщили в мэрии.
Отметим, в последние дни в Перми столбик термометра в вечеру и по ночам зачастую опускается до ноля градусов и ниже.
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