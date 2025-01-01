Дата окончания отопительного сезона в Перми пока не определена Это будет зависеть от температуры воздуха Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, конкретная дата отключения тепла в домах пермяков зависит от погодных условий. Окончание отопительного периода осуществляется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

«Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры наружного воздуха в Перми департаментом ЖКХ был заключён договор с Гидрометеоцентром», — сообщили в мэрии.

Отметим, в последние дни в Перми столбик термометра в вечеру и по ночам зачастую опускается до ноля градусов и ниже.

По данным КП-Пермь, в Краснокамске отопление планируется отключить 12 мая, в Очёре — 13 мая, а в Кудымкаре — 15 мая.





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