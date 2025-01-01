В Перми сеть магазинов «Светофор» оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства Покупателям продавали продукты без необходимых маркировок Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края привлек ООО «Торгсервис 59» (сеть магазинов «Светофор») к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов. Компании выписали штраф 300 тыс. руб. в конце апреля, а 6 мая штраф был оплачен. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ранее ведомство провело внеплановую выездную проверку в отношении 53 магазинов торговой сети на территории Пермского края.

Во время проверок в магазинах было выявлено, что продукция животного происхождения была с истекшими сроками годности, на ней не было соответствующих маркировок. У продукции также не было оформленных ветеринарных сопроводительных документов.

В связи с этим сотрудники ведомства изъяли 2296,33 кг некачественной и опасной продукции животного происхождения.

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